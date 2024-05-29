ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Владимир Ефимов: с начала года в программу комплексного развития территорий вовлекли более 400 гектаров земли

Владимир Ефимов: с начала года в программу комплексного развития территорий вовлекли более 400 гектаров земли

Город активно возвращает в оборот заброшенные или неэффективно используемые участки По планам в столице планируют реконструировать более 3,1 тысяч гектаров земли в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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