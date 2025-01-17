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Царьград

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Якутия: 8,8 млрд рублей на ремонт дорог и мостов в 2025 году

Якутия: 8,8 млрд рублей на ремонт дорог и мостов в 2025 году

В 2025 году в Якутии планируют обновить 120 км дорог и пять мостов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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