Над Белгородской областью сбиты 9 снарядов РСЗО «Вампир»

Над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщило Минобороны РФ.
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