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Царьград

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Луис Энрике может быть арестован из-за штрафов на 82 тыс. рублей

Луис Энрике может быть арестован из-за штрафов на 82 тыс. рублей

Бразильский полузащитник "Зенита" Луис Энрике может быть задержан на 15 суток из-за 52 неоплаченных штрафов на сумму 82 тысячи рублей.

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