Любовь Успенская показала семейную идиллию с дочерью после скандального побега (видео)

В начале октября певица Любовь Успенская поделилась тревожной новостью о том, что её дочь пропала. Родные и близкие не могли установить контакт с Татьяной Плаксиной, что вызвало опасения, что её могли похитить.
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