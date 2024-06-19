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В Белом доме потребовали сократить численность населения планеты. План Байдена и Харрис

В Белом доме потребовали сократить численность населения планеты. План Байдена и Харрис

Сегодня 1K прочитали Вице-президент США уже не раз в своих речах допускала оговорки. И ей это всегда прощали, потому что, сами придерживались таких же взглядов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Только начать надо с англосаксов!!!😜👍👈
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проблема ВСЕГО человечества не в том, что не можем накормить бедных, а в том что богатые нажраться никак не могут.
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14 час.

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