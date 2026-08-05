Леша и Лора Мусликовы

"Наивно было думать, что Россия слаба. У НАТО нет шансов". ..... У НАТО нет не только шансов. У НАТО нет главного - ПАМЯТИ и МОЗГОВ. Ну а насчет слабости так скажу: - Вставит непременно по самые помидоры. Не сумлевайтесь в НАТО.