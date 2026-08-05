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Наивно было думать, что Россия слаба. У НАТО нет шансов

Наивно было думать, что Россия слаба. У НАТО нет шансов

В Латвию отправляется датский батальон из 800 человек. По прибытии ему предстоит действовать в сложных и непредсказуемых условиях.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
&quot;Наивно было думать, что Россия слаба. У НАТО нет шансов&quot;. ..... У НАТО нет не только шансов. У НАТО нет главного - ПАМЯТИ и МОЗГОВ. Ну а насчет слабости так скажу: - Вставит непременно по самые помидоры. Не сумлевайтесь в НАТО.
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