Добавляем в фарш немного воды с газом. Даже если он был средним, котлеты теперь будут сочными, а не сухими

Опытные повара применяют маленький, но эффективный трюк при приготовлении котлет. Путем добавления газированной воды в фарш даже обычные котлеты приобретают удивительную сочность, даже если исходное мясо было жестким.
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