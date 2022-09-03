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Народный фронт дал старт проекту «Экологическая инспекция»

Народный фронт дал старт проекту «Экологическая инспекция»

На площадке Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке запустили федеральный проект Народного фронта «Экологическая инспекция».

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