В Крыму ожидается резкое снижение температуры воздуха

По данным Крымского гидрометцентра в Крыму проходит холодный фронтальный раздел. Так, 9 и 10 января в Крыму резко изменятся погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололедица, сообщает ГУ МЧС России по республике Крым.