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В Крыму ожидается резкое снижение температуры воздуха

В Крыму ожидается резкое снижение температуры воздуха

По данным Крымского гидрометцентра в Крыму проходит холодный фронтальный раздел. Так,  9 и 10 января в Крыму резко изменятся погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололедица, сообщает ГУ МЧС  России по республике Крым.

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