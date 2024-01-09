В Крыму ожидается резкое снижение температуры воздуха

По данным Крымского гидрометцентра в Крыму проходит холодный фронтальный раздел. Так, 9 и 10 января в Крыму резко изменятся погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололедица, сообщает ГУ МЧС России по республике Крым.
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