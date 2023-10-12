Колумбийская EPM заключила контракт на строительство плотины Хидроитуанго

Контракт на сумму 254 миллиона долларов с колумбийско-китайским консорциумом на завершение проектов строительства на плотине Хидроитуанго заключила колумбийская компания Empresas Publicas de Medellin (EPM), 11 октября передает Reuters.
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