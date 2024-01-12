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20 знаменитых затерянных городов

20 знаменитых затерянных городов

Сколько всего на нашей планете существует затерянных городов, точно не знает никто. Но те, которые археологам удается обнаружить, неизменно вызывают огромный интерес, как у специалистов-историков, так и обычных любителей всего необычного.

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