Врач: мыть птицу и мясо перед приготовлением не нужно

Специалист рассказала, как избежать появления бактерий в продуктах Ряд продуктов могут быть опасными с точки зрения пищевых отравлений, так как содержат возбудителей серьезных заболеваний, рассказала РИАМО врач Вера Сережина.
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