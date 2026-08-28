Кисляк после удара коленом в область поясницы не смог продолжить игру с «Акроном»

Матвей Кисляк получил травму в игре с « Акроном ». На 15-й минуте полузащитник ЦСКА получил удар коленом в область поясницы от Стефана Лончара в центре поля.
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