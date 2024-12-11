Каковы последние прогнозы цены на STX

После недавнего спада цены на биткоин трейдеры стремятся понять будущие движения рынка. Недавние анализы известных экспертов по криптовалютам пролили свет на прогнозируемые траектории цен для STX, BTC и SOL.
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