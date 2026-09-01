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Бүген Татарстанда һава температурасы +23 градуска кадәр күтәреләчәк

Бүген Татарстанда һава температурасы +23 градуска кадәр күтәреләчәк

Татарстанда 1 сентябрьдә аязучан болытлы һава торышы һәм кыска вакытлы яңгыр фаразлана. Бу хакта Татарстан Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсендә хәбәр иттеләр.

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