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Орбан заявил о сохранении надежды на обмен пленными между РФ и Украиной

Орбан заявил о сохранении надежды на обмен пленными между РФ и Украиной

Несмотря на отказ президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) от прекращения огня на Рождество и от масштабного обмена военнопленными с Россией, которая согласилась на это, надежда сохраняется.

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