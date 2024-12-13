Орбан заявил о сохранении надежды на обмен пленными между РФ и Украиной

Несмотря на отказ президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) от прекращения огня на Рождество и от масштабного обмена военнопленными с Россией, которая согласилась на это, надежда сохраняется.
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