Casting News: Norah O'Donnell's CBS Mornings Return, Wayne Brady And Selma Blair Board Criminal Minds, And More

After leaving CBS' morning news program in 2019 to anchor the evening news, Norah O'Donnell will reunite with her former co-host Gayle King on September 8.
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