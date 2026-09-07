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Царьград

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В США "пляжные ключи" на острове Мартас-Винъярд продают за полмиллиона долларов

В США "пляжные ключи" на острове Мартас-Винъярд продают за полмиллиона долларов

Элитный остров у побережья Массачусетса формирует новый сегмент рынка недвижимости.На острове Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса, известном как место отдыха американской элиты, появился уникальный сегмент недвижимости — так называемые "пляжные ключи".

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