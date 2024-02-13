Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Артиллерия ВС РФ поразила свыше 150 объектов за сутки на Купянском направлении

Артиллерия ВС РФ поразила свыше 150 объектов за сутки на Купянском направлении

Мотострелковые подразделения ВС РФ при содействии артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 43-й механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Тимковки и Синьковки на Купянском направлении.

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