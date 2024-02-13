Артиллерия ВС РФ поразила свыше 150 объектов за сутки на Купянском направлении

Мотострелковые подразделения ВС РФ при содействии артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 43-й механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Тимковки и Синьковки на Купянском направлении.
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