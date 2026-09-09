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Царьград

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Охота за бензином, километровые очереди. Что происходит в Петербурге с топливом на данный момент

Охота за бензином, километровые очереди. Что происходит в Петербурге с топливом на данный момент

9 сентября в Петербурге и Ленобласти автомобилисты в чатах ведут настоящую разведку: "Где есть 95-й?", "В Советском пусто?", "Кто видел топливо на трассе?".

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