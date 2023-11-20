Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Валерий Костеев
    Круто! Я восхищён и полностью согласен с автором.Хватит вот этого ...
  • Простой Обыватель
    Тут явно пассажир виноват. Водитель же не на всех подряд набрасывается. Тут надо быть беспристрастным.Незаменимый водит...
  • Простой Обыватель
    Если бы вы знали, как российские мусульмане страдают от этих фанатиков. Недавно одна сволочь агитировал людей хоронит...Регионы бунтуют и...

Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ https://vz.ru/news/2023/11/19/. Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

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Комментарии
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Андрей Сергеевич
Повесим по марухе на каждой гилляке и нехай хохряки строят новый рай для жыдов - садят дубы. Лет через сто - там будет много желудей и гилляк.  Зачем желуди? - Их любят свиньи, будет много свиней. Зачем много свиней? -Их любят хохляки, значит не вымрут. Зачем хохляки? - Между ними будут прятаться жЫды, что бы не вымереть и жрать желуди.  Почему жЫды будут жрать желуди? Потому что желудь пища кошерная. Почему жЫды будут прятаться? Потому что выросший на желудях жЫд - пища халяльная! Арапам очень нужная. 🤣🤣🤣
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8 час.
М
Мария
Опять нажрался?
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6 час.
alik3456 Джексон
Как с Чечнёй получится... Олигархи на нефтянке с газом. А Россия будет кормить их , а олигафрены толстеть и европу кормить...
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6 час.

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