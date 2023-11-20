Россия, похоже, сильно разозлилась. В дело пошли РБК-500

Андрей Сергеевич

Повесим по марухе на каждой гилляке и нехай хохряки строят новый рай для жыдов - садят дубы. Лет через сто - там будет много желудей и гилляк. Зачем желуди? - Их любят свиньи, будет много свиней. Зачем много свиней? -Их любят хохляки, значит не вымрут. Зачем хохляки? - Между ними будут прятаться жЫды, что бы не вымереть и жрать желуди. Почему жЫды будут жрать желуди? Потому что желудь пища кошерная. Почему жЫды будут прятаться? Потому что выросший на желудях жЫд - пища халяльная! Арапам очень нужная. 🤣🤣🤣