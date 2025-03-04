Этапы и особенности создания корпоративного сайта

Создание эффективного корпоративного сайта становится все более важным в современном бизнесе. Он не только информирует о продуктах и услугах компании, но и является мощным инструментом для привлечения новых клиентов и укрепления связей с текущими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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