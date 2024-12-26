Жена провела инструктаж агенту Украины, который готовил теракт

ФСБ обнародовала аудиозапись, где жена агента Украины проводит ему инструктаж ФСБ обнародовала аудиозапись с голосом жены агента украинских спецслужб, который готовил покушение на российского военнослужащего, пишет РИА Новости.
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