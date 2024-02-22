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WION: украинские бизнесмены призывают пересмотреть проект закона о мобилизации

WION: украинские бизнесмены призывают пересмотреть проект закона о мобилизации

Представители украинских деловых кругов призывают власти пересмотреть проект закона о мобилизации, чтобы можно было смягчить потенциальные негативные последствия новых мер для экономики, которая уже и так работает в режиме выживания.

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