www.globallookpress.com/IMAGO/Chris Emil Janssen Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что украинский лидер с 2022 года отклонил как минимум пять предложений о мирном урегулировании с Россией.
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