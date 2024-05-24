Global Look Press/U.S. Army/Keystone Press Agency Заявления западных политиков и СМИ говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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