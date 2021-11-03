Читатели «Дневник»: призывами Байдена о противодействии российскому газу счета не оплатить

© REUTERS / Evan Vucci/ Pool Читать ria.ru в Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» осудили заявление президента США Джо Байдена на саммите G20 о необходимости противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
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