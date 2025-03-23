В России до 29% снизились цены на товары для маникюра. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Атол», которые в преддверии Дня мастера маникюра провели исследование на основе 4,7 млн чеков обезличенных данных продаж товаров по уходу за ногтями.