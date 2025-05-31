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Полковник Бод: Европа пойдет на все, чтобы предотвратить поражение Киева

Полковник Бод: Европа пойдет на все, чтобы предотвратить поражение Киева

Европейские лидеры могут пойти всё, чтобы не допустить поражения Киева в украинском конфликте.Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что европейские лидеры будут стремиться любыми способами не допустить поражения Киева в украинском конфликте.

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