Для быстрого и сытного перекуса. Пирожки с яйцом и луком: готовлю 15 минут в духовке или жарю на сковороде до золотистой корочки

Если нет времени на домашнюю выпечку, то стоит приготовить слоеные пирожки с луком и яйцом. Дело в том, что этот рецепт позволяет без лишних хлопот испечь ароматные пирожки с хрустящей корочкой и нежной начинкой.
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