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Почему рынок акций РФ резко полетел вверх 5 октября

Почему рынок акций РФ резко полетел вверх 5 октября

Понедельник, 5 октября 2026 года, оказался для российских инвесторов по-настоящему хорошим днём: индекс Мосбиржи рванул вверх почти на процент, приблизившись к отметке 2300 пунктов, и цена акций ведущих компаний продемонстрировала уверенный рост на фоне сразу нескольких благоприятных факторов.

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