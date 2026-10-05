Почему рынок акций РФ резко полетел вверх 5 октября

Понедельник, 5 октября 2026 года, оказался для российских инвесторов по-настоящему хорошим днём: индекс Мосбиржи рванул вверх почти на процент, приблизившись к отметке 2300 пунктов, и цена акций ведущих компаний продемонстрировала уверенный рост на фоне сразу нескольких благоприятных факторов.