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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два гонщика уровня Ферстаппена»

Пилот «Макларена», который в прошлом сезоне боролся с Максом за титул чемпионат, но потерпел поражение, высказался о перестановках в составе обеих команд «Ред Булл».

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