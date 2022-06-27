Захарова раскритиковала британский политический юмор из-за премьера Джонсона

MFA Russia/ Globallookpress.com Слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона об усилении напряженности в мире из-за попыток добиться деэскалации на Украине является ярким примером «мрачного» британского политического юмора.
MFA Russia/ Globallookpress.com Слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона об усилении напряженности в мире из-за попыток добиться деэскалации на Украине является ярким примером «мрачного» британского политического юмора.
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