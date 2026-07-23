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«Лепресс-конференция». Хоккейный «Виннипег» посмеялся над ошибкой баскетбольного «Майами» и сагой с переходом Леброна Джеймса

Провал от медиа-отдела «Хит», выложившего «ошибочные» данные по пресс-конференции Леброна Джеймса , уже породил подражателей.

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