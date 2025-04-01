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Время истекло: ЕС пытается реанимировать разрушенную металлургическую промышленность

Время истекло: ЕС пытается реанимировать разрушенную металлургическую промышленность

Высокие цены на энергоносители, парализовавшие европейскую металлургическую промышленность, теперь в сочетании с тарифами США еще больше подрывают сталелитейный и алюминиевый секторы Европы, три года находящиеся в состоянии кризиса.

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