Время истекло: ЕС пытается реанимировать разрушенную металлургическую промышленность

Высокие цены на энергоносители, парализовавшие европейскую металлургическую промышленность, теперь в сочетании с тарифами США еще больше подрывают сталелитейный и алюминиевый секторы Европы, три года находящиеся в состоянии кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии