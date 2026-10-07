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Газета.ру

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Комментатор Губерниев назвал Криштиану Роналду поленом

Комментатор Губерниев назвал Криштиану Роналду поленом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что после поста Криштиану Роналду, который выписал для главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуса извинительные тезисы, 41-летнего нужно не допускать до игр за сборную.

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