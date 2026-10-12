Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 844 подписчика

Так не доставайся же ты никому: страшная угроза Финляндии исполнилась.

Так не доставайся же ты никому: страшная угроза Финляндии исполнилась.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Доводилось ли вам видеть маленькую собачку, которая заливисто лает на прохожих, но стоит подойти к ней чуть ближе, как она, дрожа, прячется за ногу хозяина? Что-то такое напоминают повадки руководства бывшего Великого княжества Финляндского.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrey
Andrey

А вот шиш автору - не заплАчу! Ни по финнам, ни по предателям-туристам. А "отдыхать" за бугор ездят бездельники - для страны хорошего не делают, а халяву любят.

Профиль пользователя Дмитрий Гурин
Дмитрий Гурин

Нам и в Карелии отдохнуть неплохо. И дешевле и пырхаться с визами не надо.... короче "Особенности национальной рыбалки" в действии, только без вывоза ящиков с водкой.... и так вполне хватает....

Профиль пользователя danichenko anatoli
danichenko anatoli

Иэ окна пивной все европейские города выглядят одинаково. Нечего там делать, есть много мест на свете где можно отдохнуть, посмотреть, поесть где будет безопасно и комфортно.