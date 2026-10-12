Так не доставайся же ты никому: страшная угроза Финляндии исполнилась.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Доводилось ли вам видеть маленькую собачку, которая заливисто лает на прохожих, но стоит подойти к ней чуть ближе, как она, дрожа, прячется за ногу хозяина? Что-то такое напоминают повадки руководства бывшего Великого княжества Финляндского.
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А вот шиш автору - не заплАчу! Ни по финнам, ни по предателям-туристам. А "отдыхать" за бугор ездят бездельники - для страны хорошего не делают, а халяву любят.
Нам и в Карелии отдохнуть неплохо. И дешевле и пырхаться с визами не надо.... короче "Особенности национальной рыбалки" в действии, только без вывоза ящиков с водкой.... и так вполне хватает....
ДОИГРАЛИСЬ. Борьбу надо продолжить. А то русские опять нагрянут со своими деньгами и замашками..
Иэ окна пивной все европейские города выглядят одинаково. Нечего там делать, есть много мест на свете где можно отдохнуть, посмотреть, поесть где будет безопасно и комфортно.