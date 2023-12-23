Международный турнир по дзюдо пройдет в Иркутске 24 декабря

24 декабря в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске состоится открытый всероссийский турнир по дзюдо памяти Заслуженного работника физической культуры РФ Альфрита Сахиуллина, сообщает министерство спорта по Иркутской области.
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