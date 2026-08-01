Аэропорт Алматы переходит под полный контроль турецкой TAV Airports после сделки на $133 млн

Турецкий оператор TAV Airports договорился о выкупе оставшихся 15% акций Международного аэропорта Алматы, которые принадлежат фонду Kazakhstan Infrastructure Fund (KIF), связанному с Qazaqstan Investment Corporation (QIC).
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