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Аэропорт Алматы переходит под полный контроль турецкой TAV Airports после сделки на $133 млн

Аэропорт Алматы переходит под полный контроль турецкой TAV Airports после сделки на $133 млн

Турецкий оператор TAV Airports договорился о выкупе оставшихся 15% акций Международного аэропорта Алматы, которые принадлежат фонду Kazakhstan Infrastructure Fund (KIF), связанному с Qazaqstan Investment Corporation (QIC).

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