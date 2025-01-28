Прошло исследование: мир приближается к непоправимому из-за потепления океана

Рост температуры имеет значительные долгосрочные последствия для экосистем.Температура на поверхности океанов увеличивается в четыре раза быстрее, чем в конце 1980-х, что стало причиной рекордного нагрева воды и более сильных ураганов в 2023 и 2024 годах.
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