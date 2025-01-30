В Подмосковье сделали выводы из скандала с субсидией уроженке Таджикистана. Пора всей России

А как это в законе прописать? Прямо указать, мол-де, таджикам пособий не давать? Так нельзя, за ущемление по национальному признаку сгноят!

Одиссей

"Институт Царьграда подчёркивает, что приезжие из стран Средней Азии часто занимаются полулегальным бизнесом через маркетплейсы, регистрируют предприятия на родственников, всячески обходят установленные законодательством налоговые правила." Вот стесняюсь спросить и безмерно удивляюсь: а нахрена нам вообще все эти ПОЛУлегальные бизнесмены? Нам же для экономики нужны рабочие руки, не так ли? При этом, НАПОЛОВИНУ легальный - это уже 100-процентно преступный. Ну, и нахрена нам толпа априори преступников?