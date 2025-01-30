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В Подмосковье сделали выводы из скандала с субсидией уроженке Таджикистана. Пора всей России

В Подмосковье сделали выводы из скандала с субсидией уроженке Таджикистана. Пора всей России

Царьград Коллаж: Царьград Власти Московской области решили ужесточить требования к получению жилищных сертификатов после скандала в Мытищах с предоставлением огромной субсидии уроженке Таджикистана.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Таких чиновников и чиновниц как мытищинская - на гиляку, в смысле гильотину.
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7 час.
Одиссей
А как это в законе прописать? Прямо указать, мол-де, таджикам пособий не давать? Так нельзя, за ущемление по национальному признаку сгноят!
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5 час.
Одиссей
&quot;Институт Царьграда подчёркивает, что приезжие из стран Средней Азии часто занимаются полулегальным бизнесом через маркетплейсы, регистрируют предприятия на родственников, всячески обходят установленные законодательством налоговые правила.&quot; Вот стесняюсь спросить и безмерно удивляюсь: а нахрена нам вообще все эти ПОЛУлегальные бизнесмены? Нам же для экономики нужны рабочие руки, не так ли?  При этом, НАПОЛОВИНУ легальный - это уже 100-процентно преступный. Ну, и нахрена нам толпа априори преступников?
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5 час.
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