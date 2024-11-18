Комнатные растения спасут от конденсата на окнах. 9 самых неприхотливых вариантов

Садовод Уилсон: для влажной комнаты подойдут орхидея или бегония. В холодное время года некоторые россияне сталкиваются с проблемой — на улице свежо, в доме тепло, и в итоге на окнах появляется конденсат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии