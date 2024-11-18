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Всё о женщинах

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Комнатные растения спасут от конденсата на окнах. 9 самых неприхотливых вариантов

Комнатные растения спасут от конденсата на окнах. 9 самых неприхотливых вариантов

Садовод Уилсон: для влажной комнаты подойдут орхидея или бегония. В холодное время года некоторые россияне сталкиваются с проблемой — на улице свежо, в доме тепло, и в итоге на окнах появляется конденсат.

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