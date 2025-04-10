РБК: Госдума хочет штрафовать за продажу "товаров для нарушения закона"

Речь идет о средствах, закрывающих автомобильные номера, к примеру.Штрафы для физических лиц в размере от 1 до 2 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 10 до 30 тысяч предлагают ввести депутаты Госдумы с помощью новой статьи в Административном кодексе: "Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?
- Жесточайший ответ Путина Парижу. "Миротворцы" убиты в день прибытия. Русские впервые достали Генштаб, Верховную Раду и резиденцию Зеленского
- Доклад Белоусова пришлось срочно прервать: Беспрецедентный удар по штабам и командным пунктам. На месте прилётов ад. Армии обезглавлены
Свежие комментарии