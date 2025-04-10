РБК: Госдума хочет штрафовать за продажу "товаров для нарушения закона"

Речь идет о средствах, закрывающих автомобильные номера, к примеру.Штрафы для физических лиц в размере от 1 до 2 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 10 до 30 тысяч предлагают ввести депутаты Госдумы с помощью новой статьи в Административном кодексе: "Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства".