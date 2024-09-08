Сборная России по футболу вернулась в Москву из Вьетнама

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Юрий Зубрин

Как играет Круговой ? Проход по краю и подача ,куда ,кому .зачем и как?Неизвестно.По принципу -куда кривая вывезет !Смотрел матч с командой Вьетнама .вывод -самое слабое звено -Круговой ,Кривцов ,Пруцев .Наиболее всего понравился Пальцев ,игрок с видением поля и широким кругозором .Неплох был Литвинов!А вы мне рассказывали ,что Кругового в "Зените" зажимают ,да ему до Дугласа еще расти и расти !Обратили внимание на манеру игры Кругового-проход,подача ,куда ,кому ,зачем и как?По принципу -куда кривая вывезет!