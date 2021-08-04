Голос Мордора: Украина — самая опасная для политических беженцев страна

Украина – страна свободная и демократическая. Но в то же время, она почему-то смертельно опасна для всяческих беглых оппозиционеров, которые решили «выбрать свободу» вместо тирании И конечно же, если случается что-то подобное – сразу показывают пальцем на Россию.
Популярные статьи
- Postimees (Эстония): "Здесь не жизнь, а г***, даже к животным относятся лучше". В лагере беженцев в Литве кипят страсти
- Глава МИД Украины Кулеба назвал вопрос вступления страны в НАТО двусторонним копанием туннеля
- Глава космического агентства Украины Тафтай: Киев вернется в клуб космических держав без России
Свежие комментарии