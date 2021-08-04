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Голос Мордора: Украина — самая опасная для политических беженцев страна

Украина – страна свободная и демократическая. Но в то же время, она почему-то смертельно опасна для всяческих беглых оппозиционеров, которые решили «выбрать свободу» вместо тирании И конечно же, если случается что-то подобное – сразу показывают пальцем на Россию.

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