Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

В столице Республики Марий Эл прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны

В столице Республики Марий Эл прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны

Третьего сентября отмечается День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны. Главным событием в этот день стала церемония возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном ансамбле Воинской Славы г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх