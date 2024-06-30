В ДТП Hyundai и "Пежо" под Саратовом покалечилась 83-летняя женщина

На дорогах Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, накануне, 29 июня, около 13:20 на 5 километре автотрассы Усовка - Елшанка столкнулись два легковых автомобиля.
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