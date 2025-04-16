План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту им. Чкалова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту им. Чкалова ввели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает в пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко.
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