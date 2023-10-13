Собянин рассказал о строящихся сегодня за счет инвесторов социальных объектах

До 2027 года сдадут почти 60 новых объектов В Москве активно работает программа стимулирования создания мест приложения труда, благодаря которой инвесторы получают льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания и т.
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